Karhutla Kawah Ijen Makin Dekat Jalur Pendakian, Helikopter Water Bombing Dikerahkan

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen.

Status tanggap darurat tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Nomor 100.3.3.2/229/KEP/429.011/2026.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan status tanggap darurat berlaku selama 14 hari untuk mempercepat penanganan kebakaran.

"Kami sudah tetapkan status darurat bencana 14 hari ke depan, dan sudah menandatangani surat pernyataan tanggap darurat untuk mempercepat penanganan," kata Ipuk di Banyuwangi, Sabtu (5/9).

Pemkab Banyuwangi juga mengusulkan dukungan helikopter pengebom air kepada BPBD Jawa Timur dan Kantor SAR Surabaya untuk membantu memadamkan karhutla di kawasan TWA Kawah Ijen.

Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Partana mengatakan helikopter pengebom air milik BPBD Jatim dijadwalkan tiba di Banyuwangi pada Minggu (6/9).

"Berdasarkan koordinasi dengan BPBD Jatim helikopter pengebom air itu akan berangkat dari Malang dan mendarat di Bandara Banyuwangi, lalu helikopter menuju Paltuding Kawah Ijen dan langsung melakukan pemadaman dari udara," kata Partana.

Status tanggap darurat karhutla TWA Kawah Ijen berlaku mulai 4 hingga 17 September 2026. Status tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.