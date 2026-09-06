Bhayangkara FC Ditahan Persebaya 1-1, Oscar Bruzon Ungkap Pekerjaan Rumah Timnya

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon menjadikan hasil imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya sebagai bahan penting untuk melakukan pembenahan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Bhayangkara bermain imbang 1-1 melawan Persebaya pada laga perdana BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (5/9).

Oscar mengakui penampilan timnya belum sepenuhnya memuaskan. Namun, dia menilai pertandingan tersebut memberikan banyak pelajaran bagi Bhayangkara FC.

"Pertandingan melawan Persebaya Surabaya belum sepenuhnya memuaskan, namun dapat menjadi bekal penting untuk mengevaluasi permainan pada pertandingan berikutnya," kata Oscar seusai laga.

Menurut pelatih asal Spanyol itu, permainan Bhayangkara pada babak pertama belum berjalan sesuai harapan.

Meski mampu menciptakan sejumlah peluang, para pemain Bhayangkara belum mampu memanfaatkannya menjadi gol.

"Tentu kami sudah memberikan yang bagus, ada beberapa peluang, tetapi tidak menjadi gol. Mereka mencetak gol terlebih dahulu," ujarnya.

Bhayangkara kemudian tampil lebih baik pada babak kedua. Perbaikan permainan tersebut membuahkan hasil setelah Allano mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-59.