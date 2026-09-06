Cuaca Malang 6 September 2026, Sejumlah Kawasan Bakal Gerimis dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (6/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading. Dampit, Dau,Karangploso, Poncokusumo, Pujon, dan Tirtoyudo berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Ampelgading masih gerimis. Bantur, Dampit, Dau, Gedangan, Jabung, Karangploso, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-29 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 11-22 kilometer per jam.