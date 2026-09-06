JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya 6 September 2026, Seharian Bakal Cerah di Seluruh Kawasan

Cuaca Surabaya 6 September 2026, Seharian Bakal Cerah di Seluruh Kawasan

Minggu, 06 September 2026 – 09:44 WIB
Cuaca Surabaya 6 September 2026, Seharian Bakal Cerah di Seluruh Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (6/9).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. 

Baca Juga:

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-34 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-16 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU