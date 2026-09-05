8 Kali Water Bombing, Karhutla Gunung Butak Masih Belum Padam

jatim.jpnn.com, BATU - Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Malang masih terus dilakukan.

Hingga Sabtu (5/9), api masih menyala di kawasan Petak 100. Tim gabungan pun masih melakukan pemantauan dan penanganan melalui operasi darat maupun udara.

Administratur Perhutani KPH Malang Kelik Djatmiko mengatakan operasi water bombing menggunakan satu unit helikopter BPBD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sebanyak delapan kali pada Sabtu.

"Water bombing dilaksanakan mulai jam 07.30. Selanjutnya karena pertimbangan kecepatan angin diakhiri sekitar jam 13.30 dan dilakukan sebanyak delapan kali water bombing," kata Kelik saat dikonfirmasi.

Dalam operasi tersebut, helikopter dengan registrasi PK-DAP/AS350B3e Shortie 1 melakukan delapan rit penerbangan dengan kapasitas sekitar 1.000 liter air setiap rit.

Dengan demikian, total air yang dijatuhkan dalam operasi water bombing mencapai sekitar 8.000 liter. Namun, upaya pemadaman dari udara tersebut belum sepenuhnya berhasil memadamkan api.

"Api masih menyala," ujar Kelik.

Menurut dia, penghentian sementara operasi water bombing dilakukan karena kondisi angin di kawasan Gunung Buthak cukup kencang. Walakin, penanganan tidak berhenti. Tim gabungan tetap melakukan pemadaman dari darat sekaligus memantau pergerakan titik api.