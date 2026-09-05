KA Wijaya Kusuma Tertemper Mobil di Jember, Pengendara Luka Berat & Kereta Terlambat 104 Menit

jatim.jpnn.com, JEMBER - KA Wijaya Kusuma relasi Cilacap-Ketapang mengalami keterlambatan setelah tertemper mobil sedan di perlintasan sebidang KM 176+585 JPL 108 petak jalan Tanggul-Bangsalsari, Kabupaten Jember, Sabtu (5/9) dini hari.

Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 03.53 WIB.

“Kami menyesalkan atas terjadinya insiden temperan antara KA Wijaya Kusuma dengan kendaraan di perlintasan sebidang KM 176+585 JPL 108 petak jalan Tanggul-Bangsalsari,” kata Cahyo di Jember.

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Berdasarkan laporan kepolisian dan masinis, terdapat mobil yang tidak berhenti sejenak ketika rangkaian KA Wijaya Kusuma akan melintas di perlintasan tersebut.

Masinis telah membunyikan suling atau klakson lokomotif berkali-kali. Namun, karena jarak kendaraan dengan kereta sudah terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindarkan.

“Masinis juga sudah membunyikan suling/klakson lokomotif berkali-kali, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat, insiden tersebut tidak dapat terhindarkan,” ujarnya.

Cahyo menjelaskan, informasi awal mengenai kejadian diterima masinis melalui Pusat Pengendali Operasi Daop 9 Jember.

Saat kereta melintas, mobil tersebut diketahui bergerak dari arah selatan ke utara dan langsung melewati perlintasan hingga akhirnya terjadi temperan.