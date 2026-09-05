Cheng Hoo Cup 2 Naik Kelas, 300 Peserta dari 6 Negara Bertanding di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekitar 300 peserta dari enam negara ambil bagian dalam Cheng Hoo Cup 2 yang digelar di GOR CLS Kertajaya, Surabaya, Jumat (4/9). Turnamen tenis meja tersebut tahun ini meningkat dari skala nasional menjadi internasional.

Peserta Cheng Hoo Cup 2 berasal dari Indonesia, Tiongkok, Thailand, Jepang, Kamboja, dan Filipina.

Ketua Panitia Cheng Hoo Cup 2 Sutiono Adi Tjandra mengatakan jumlah peserta meningkat signifikan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Tiga tahun lalu, turnamen tersebut diikuti kurang dari 200 peserta.

“Tiga tahun yang lalu pesertanya kurang lebih di bawah 200, sekarang hampir dua kali lipat,” kata Sutiono.

Turnamen tahun ini mempertandingkan kategori veteran dengan rentang usia 40-50 tahun, 50-60 tahun, dan 60-80 tahun.

Kategori tersebut terbuka bagi pemain veteran putra dan putri. Menurut Sutiono, pertandingan itu menjadi wadah bagi para penghobi tenis meja yang masih ingin aktif berkompetisi.

Tenis meja dipilih karena memiliki banyak penggemar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan status menjadi turnamen internasional juga menjadi bagian dari upaya panitia mengenalkan Cheng Hoo melalui olahraga tenis meja.

“Tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cheng Hoo ke kancah nasional dan internasional,” tuturnya.