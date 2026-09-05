Muktamar IV YA Ibad, Gerakan Dakwah Didorong Menjawab Persoalan Sosial dan Lingkungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Muktamar IV YA Ibad menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam menyebarkan nilai kebaikan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan.

Kegiatan tersebut diikuti pengurus YA Ibad dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Pelaksana Muktamar IV YA Ibad Yusuf Ibrahim, S.Pd., mengatakan organisasi tidak hanya berfokus pada kegiatan dakwah, tetapi juga pembentukan sumber daya manusia dan penguatan kepedulian sosial.

Menurut Yusuf, nilai-nilai kebaikan perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari persoalan sederhana hingga berbagai tantangan sosial yang lebih besar.

"Tujuannya menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Kami berusaha membentuk sumber daya manusia yang potensial sekaligus meningkatkan kualitas kepribadian secara berkesinambungan," kata Yusuf, Sabtu (5/9).

YA Ibad juga memberikan perhatian terhadap persoalan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu upayanya dilakukan melalui kerja sama dengan Polri dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain persoalan kepemudaan dan narkoba, kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu perhatian organisasi melalui program Desa Ramah Bumi.

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Program tersebut diarahkan untuk mengajak jamaah dan masyarakat menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Sebelum Muktamar IV digelar, YA Ibad juga melakukan safari ke sejumlah cabang selama Februari 2025 hingga 2026. Kegiatan itu menjadi sarana konsolidasi sekaligus memperkuat keterlibatan jamaah dan masyarakat.