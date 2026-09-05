Gunung Butak Kembali Terbakar, Angin Kencang Hambat Upaya Pemadaman

jatim.jpnn.com, BATU - Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Titik api ditemukan di lokasi yang sebelumnya terbakar dan telah dinyatakan padam pada Selasa (1/9).

Administratur Perhutani KPH Malang Kelik Djatmiko mengatakan api kembali terlihat pada Jumat (4/9) sekitar pukul 10.00 WIB.

Lokasi kebakaran berada di Petak 100 RPH Pujon Selatan, yang secara administratif masuk Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

"Api menyala kembali sejak jam 10 pagi tadi setelah sebelumnya sudah padam, titiknya sama," kata Kelik saat dikonfirmasi, Jumat (4/9).

Kelik menjelaskan titik api berada di antara Pos 3 dan Pos 4. Lokasi tersebut bukan jalur pendakian karena berjarak sekitar satu kilometer dari jalur tersebut.

Begitu api kembali terdeteksi, petugas langsung melakukan pemadaman secara manual. Namun, upaya tersebut terpaksa dihentikan sekitar pukul 15.00 WIB karena kondisi angin yang bertiup kencang.

Selain faktor cuaca, medan menuju lokasi juga cukup sulit diakses melalui jalur darat. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan petugas yang melakukan pemadaman.

"Situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemadaman dari darat dan potensi membahayakan bagi tim pemadam," ujarnya.