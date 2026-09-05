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Cuaca Malang 5 September 2026, Pagi-Malam Bakal Cerah Hingga Berangin

Sabtu, 05 September 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 5 September 2026, Pagi-Malam Bakal Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (5/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan curah dan cerah berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

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Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sorenya Jabung berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

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Malamnya Jabung, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 13-29 derajat celsius.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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