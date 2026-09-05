Cuaca Malang 5 September 2026, Pagi-Malam Bakal Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (5/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan curah dan cerah berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sorenya Jabung berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Jabung, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 13-29 derajat celsius.