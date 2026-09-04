Wamenag Targetkan Seluruh Ponpes dan Madrasah Terima MBG Tahun Ini

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi'i menargetkan seluruh pondok pesantren dan madrasah menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Syafi'i, setelah mengunjungi pasien yang masih menjalani perawatan karena diduga mengalami keracunan MBG di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jumat (4/9).

“Pak Direktur pesantren sudah ngebut agar tidak ada lagi pesantren yang tidak mendapatkan jatah MBG, termasuk juga madrasah,” kata Syafi'i kepada wartawan.

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Syafi'i menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia berharap seluruh madrasah dan pesantren sudah menerima MBG pada tahun ini.

“Ini sedang kami komunikasi dengan Kepala BGN yang baru. Kami berharap tahun ini tidak ada lagi madrasah dan pesantren yang tidak mendapat manfaat untuk makan gratis dari MBG,” jelasnya.

Kemenag mencatat baru 42 persen lembaga pendidikan di bawah naungannya yang sudah menerima MBG secara rutin. Mereka bakal mempercepat agar semuanya bisa menerima.

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“Masih banyak, makanya kami agak maraton, berkomunikasi dengan BGN agar tahun ini segera bisa diselesaikan semua. Terutama di daerah-daerah yang agak terpencil,” ujarnya.

Di sisi lain, Syafi'i mengungkapkan pondok pesantren sudah bisa membangun dapur MBG sendiri. Meskipun santri yang bergabung tidak sampai menyentuh angka 3.000 orang.