JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hajatan FIFGROUP Digelar di Tuban, Ada Donor Darah hingga Festival UMKM

Hajatan FIFGROUP Digelar di Tuban, Ada Donor Darah hingga Festival UMKM

Jumat, 04 September 2026 – 19:07 WIB
Hajatan FIFGROUP Digelar di Tuban, Ada Donor Darah hingga Festival UMKM - JPNN.com Jatim
Hajatan FIFGROUP Cabang Tuban digelar 4-5 September 2026 bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional. Ada donor darah, festival UMKM, bantuan sosial, dan berbagai kegiatan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, TUBAN - PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan Astra dan bagian dari Astra Financial menggelar Hajatan FIFGROUP Cabang Tuban pada 4-5 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di pelataran Kantor Cabang FIFGROUP Tuban tersebut sekaligus dirangkai dengan peringatan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September.

Kepala Cabang FIFGROUP Tuban Yusuf Sofian mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus upaya mendekatkan layanan perusahaan kepada masyarakat.

Baca Juga:

“Hajatan FIFGROUP Cabang Tuban ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus upaya untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, melalui layanan yang lebih mudah dijangkau serta berbagai program menarik,” kata Yusuf, Jumat (4/9).

Menurut dia, peringatan Hari Pelanggan Nasional juga menjadi momentum bagi FIFGROUP untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

“Kami juga memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh bertepatan di tanggal 4 September. Ini menjadi pengingat juga bagi kami, untuk terus berupaya melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggan setia FIFGROUP,” ujarnya.

Baca Juga:

Dalam kegiatan tersebut, FIFGROUP menghadirkan lima lini bisnis, yakni FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, AMITRA, dan FINATRA.

Kelima lini bisnis tersebut menawarkan layanan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sepeda motor, elektronik, pembiayaan multiguna, haji dan umrah, hingga pembiayaan produktif bagi pelaku usaha.

Hajatan FIFGROUP Cabang Tuban digelar 4-5 September 2026 bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional. Ada donor darah, festival UMKM, bantuan sosial, dan berbagai
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   FIFGROUP hari pelanggan nasional donor darah Festival UMKM tuban

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU