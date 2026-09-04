Hajatan FIFGROUP Digelar di Tuban, Ada Donor Darah hingga Festival UMKM

jatim.jpnn.com, TUBAN - PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan Astra dan bagian dari Astra Financial menggelar Hajatan FIFGROUP Cabang Tuban pada 4-5 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di pelataran Kantor Cabang FIFGROUP Tuban tersebut sekaligus dirangkai dengan peringatan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September.

Kepala Cabang FIFGROUP Tuban Yusuf Sofian mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus upaya mendekatkan layanan perusahaan kepada masyarakat.

“Hajatan FIFGROUP Cabang Tuban ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus upaya untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, melalui layanan yang lebih mudah dijangkau serta berbagai program menarik,” kata Yusuf, Jumat (4/9).

Menurut dia, peringatan Hari Pelanggan Nasional juga menjadi momentum bagi FIFGROUP untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

“Kami juga memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh bertepatan di tanggal 4 September. Ini menjadi pengingat juga bagi kami, untuk terus berupaya melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggan setia FIFGROUP,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, FIFGROUP menghadirkan lima lini bisnis, yakni FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, AMITRA, dan FINATRA.

Kelima lini bisnis tersebut menawarkan layanan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sepeda motor, elektronik, pembiayaan multiguna, haji dan umrah, hingga pembiayaan produktif bagi pelaku usaha.