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Karhutla Merambat ke TWA, Kawah Ijen Ditutup Sampai Waktu yang Tak Ditentukan

Jumat, 04 September 2026 – 17:32 WIB
Karhutla Merambat ke TWA, Kawah Ijen Ditutup Sampai Waktu yang Tak Ditentukan - JPNN.com Jatim
Proses pemadaman karhutla di kawasan Gunung Ijen, Jumat (4/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BB KSDA) Jawa Timur (Jatim) resmi menutup total kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen, karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penutupan itu tertulis dalam surat pengumuman BBKSDA Jatim Nomor PG.2245/K.2-BIDTEK/KSA.04.01/B/9/2026, dengan tanda tangan Kepala BB KSDA Jatim Nur Patria Kurniawan.

"Bahwa Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah ljen terletak di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi telah terjadi kebakaran hutan,” kata Nur Patria tertulis, Jumat (4/9).

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“Dalam rangka meminimalisir dampak resiko pengunjung, maka dilakukan penutupankegiatan kunjungan di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah ljen mulai tanggal 4 September 2026 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan," imbuh dia.

Kebakaran itu bermula dari Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup pada Kamis (3/9). Akhirnya, petugas berupaya menahan api agar tidak tidak makin meluas.

Petugas menggunakan kendaraan roda empat dan sepeda motor trail untuk memantau kondisi terkini kebakaran. Namun, mereka melihat api sudah semakin meluas.

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"Kondisi tebing di sekitar puncak Merapi Ungup-Ungup membuat titik api sulit dijangkau sehingga pemadaman dilakukan dengan tetap memprioritaskan keselamatan personel," ucapnya.

Tim BPBD kembali melakukan pemantauan lokasi karhutla di kawasan Gunung Ijen, pada hari ini. Ternyata petugas di lapangan kesulitan menghentikan laju api sehingga merambat ke TWA.

TWA Kawah Ijen di Bondowoso dan Banyuwangi ditutup total mulai 4 September 2026 akibat karhutla yang merambat ke kawasan wisata.
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TAGS   BPBD Jawa Timur karhutla Kawah Ijen ditutup bb ksda TWA Kawah Ijen karhutla gunung ijen

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