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BGN Copot Kepala SPPG Kalitengah Sidoarjo Buntut Keracunan MBG Massal

Jumat, 04 September 2026 – 17:02 WIB
BGN Copot Kepala SPPG Kalitengah Sidoarjo Buntut Keracunan MBG Massal - JPNN.com Jatim
Wakil Kepala BGN, Trenggono saat kunjungi korban dugaan keracunan MBG di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jumat (4/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo buntut ratusan orang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala BGN Trenggono ketika mengunjungi korban dugaan keracunan MBG yang menjalani rawat inap di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jumat (4/9).

“Sudah, begitu kejadian, dapurnya tidak dioperasionalkan dan kepala dapurnya dicopot,” kata Trenggono.

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Trenggono berjanji pihaknya telah melakukan perbaikan pada pelaksanaan program tersebut. Namun, beberapa pihak tidak menerapkan standar operasional prosedur (SOP).

“Kami terus memperbaiki tata kelola, mengevaluasi apa saja kekurangannya. Yang terjadi keracunan itu karena ketidakpatuhan terhadap SOP, itu perlu digarisbawahi,” ujarnya.

Selanjutnya, Trenggono berencana meninjau langsung kondisi bangunan SPPG Kalitengah. Hal tersebut untuk mengecek kelengkapan standar yang sudah dimiliki dapur itu.

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“Nanti setelah saya akan ke dapur yang terdampak ini. Kalau tadi salah satu dapur contoh yang bisa dilihat secara umum sudah cukup baik, hanya ada beberapa koreksi atau evaluasi,” ucapnya.

Jumlah korban dugaan keracunan karena MBG dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, sudah mencapai 730 orang. Total masih ada 23 pasien menjalani rawat inap.

BGN mencopot Kepala SPPG Kalitengah, Sidoarjo setelah keracunan MBG massal
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TAGS   Sidoarjo sppg BGN santri keracunan mbg

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