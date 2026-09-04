Gunung Ijen Terbakar, 20 Hektare Lahan Hangus dan Api Sulit Dijangkau Petugas

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Kawasan Gunung Ijen, yakni di Gunung Merapi Ungup-Ungup, Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan kebakaran di Gunung Merapi Ungup-Ungup tersebut pertama kali terlihat, Kamis (3/9) sekitar pukul 07.34 WIB.

"Terdapat titik api di belakang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cagar Alam Merapi Ungup-Ungup Wisata Gunung Ijen," kata Satriyo ketika dikonfirmasi, Jumat (4/9).

Satriyo menyebut total luasan lahan yang terbakar sudah mencapai kurang lebih 20 hektare. Pihaknya tidak menerima laporan atas korban luka maupun meninggal dalam peristiwa itu.

“Untuk luas area yang terbakar kurang lebih 20 hektare. Korban nihil,” ujarnya.

Petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang berada di area Gunung Merapi Ungup-Ungup. Sebab, medan kawasan perhutanan tersebut licin dan berbahaya.

Saat ini, Tim BPBD telah mendirikan posko di bumi perkemahan yang tak berada jauh dari titik api. Langkah tersebut untuk memantau perkembangan kebakaran dan proses pemadaman.

“Lokasi titik api tidak dapat dijangkau karena medan menuju lokasi berupa kawasan terjal, licin, dan berbahaya. BPBD Banyuwangi mendirikan tenda posko siaga di Bumi Perkemahan Paltuding,” jelasnya.