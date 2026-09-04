342 Warga Terdampak Kekeringan, BPBD Ponorogo Salurkan 31 Ribu Liter Air Bersih

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo menyalurkan 31 ribu liter air bersih kepada 342 warga yang terdampak kekeringan di dua desa.

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau.

Kepala BPBD Ponorogo Masun mengatakan warga terdampak berada di Dukuh Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, dan Dukuh Munggur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal.

"Warga terdampak di Dukuh Dungus sebanyak 189 jiwa, sedangkan di Dukuh Munggur sebanyak 153 jiwa," kata Masun di Ponorogo, Kamis.

BPBD bersama sejumlah mitra kemudian melakukan distribusi air bersih ke dua wilayah tersebut dengan total volume mencapai 31 ribu liter.

Untuk Desa Karangpatihan, distribusi air bersih telah dilakukan sejak akhir Juli hingga 31 Agustus dengan total 18 ribu liter.

Sementara itu, sebanyak 13 ribu liter air bersih disalurkan kepada warga Desa Munggu dalam periode yang sama.

Selain dua wilayah tersebut, BPBD Ponorogo juga menerima laporan potensi kekeringan dari sejumlah desa lainnya.