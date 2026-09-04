JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 59 Santri Manbaul Hikam Dapat Pendampingan Jiwa Pascainsiden Dugaan Keracunan MBG

59 Santri Manbaul Hikam Dapat Pendampingan Jiwa Pascainsiden Dugaan Keracunan MBG

Jumat, 04 September 2026 – 14:09 WIB
59 Santri Manbaul Hikam Dapat Pendampingan Jiwa Pascainsiden Dugaan Keracunan MBG - JPNN.com Jatim
Dinkes Sidoarjo memberikan pendampingan kesehatan jiwa kepada santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manba'ul Hikam, pada Kamis (3/9/2026), pascainsiden dugaan keracunan yang menimpa 644 santri pada Selasa (1/9). (ANTARA/HO-Kominfo Kabupaten Sidoarjo)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo memberikan pendampingan kesehatan jiwa kepada 59 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam pascainsiden dugaan keracunan makanan pada Selasa (1/9).

Pendampingan dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis santri sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan setelah insiden tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan asesmen awal dilakukan untuk mendeteksi kondisi psikologis santri sejak dini.

Baca Juga:

"Kami ingin memastikan kesehatan jiwa para santri juga mendapatkan perhatian. Melalui asesmen ini, kami mendeteksi awal untuk mendampingi mereka apabila ada santri yang membutuhkan dukungan lebih lanjut," kata Lakhsmie dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Kamis (3/9).

Asesmen cepat dan pendampingan dilakukan Tim Kesehatan Jiwa (Keswa) Puskesmas Tanggulangin bersama Tim Puskesmas Jabon.

Dalam kegiatan tersebut, santri diberi ruang untuk menyampaikan kondisi dan perasaan yang dialami setelah insiden dugaan keracunan.

Baca Juga:

Menurut Lakhsmie, hasil asesmen akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk pendampingan lanjutan bagi santri yang membutuhkan perhatian lebih.

Penanganan nantinya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing santri.

Pemkab Sidoarjo memberikan pendampingan kesehatan jiwa kepada 59 santri Ponpes Manba'ul Hikam pascainsiden dugaan keracunan makanan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pemkab sidoarjo Ponpes Manbaul Hikam keracunan MBG santri keracunan mbg keracunan mbg sidoarjo pendampingan jiwa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU