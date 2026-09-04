JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Fiber Optik Tak Berizin Ditertibkan, 4 Tiang Dicabut Petugas Satpol PP Tulungagung

Fiber Optik Tak Berizin Ditertibkan, 4 Tiang Dicabut Petugas Satpol PP Tulungagung

Jumat, 04 September 2026 – 13:08 WIB
Fiber Optik Tak Berizin Ditertibkan, 4 Tiang Dicabut Petugas Satpol PP Tulungagung - JPNN.com Jatim
Petugas Satpol PP bersama instansi terkait menertibkan tiang dan jaringan kabel fiber optik tanpa izin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026). Penertiban dilakukan sebagai upaya penegakan regulasi pemanfaatan ruang dan infrastruktur telekomunikasi guna mewujudkan penyelenggaraan jaringan yang tertib dan sesuai perizinan (Antara/HO - Satpol PP Tulungagung)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Satpol PP bersama Dinas PUPR Tulungagung menertibkan jaringan dan tiang kabel fiber optik yang belum mengantongi izin. Penertiban dilakukan di empat titik yang berada di wilayah Kecamatan Kedungwaru dan Gondang, Kamis (3/9).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tulungagung Sistyo Dwi Santoso mengatakan penertiban dilakukan di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Desa Kiping, Kecamatan Gondang.

"Kami bersama Dinas PUPR melakukan penertiban jaringan kabel fiber optik di dua desa tersebut," kata Sistyo.

Baca Juga:

Dalam penertiban itu, petugas mencabut empat tiang fiber optik dan memotong jaringan kabel yang terpasang tanpa izin. Menurut Sistyo, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan sejumlah penyedia layanan internet.

Sebelumnya, penyedia layanan telah mendapat peringatan untuk melengkapi dokumen perizinan.

"Kami mendapati jaringan kabel tersebut masih belum berizin. Karena peringatan tidak diindahkan, maka dilakukan penertiban dan penyitaan," ujarnya.

Baca Juga:

Seluruh barang bukti berupa tiang dan kabel fiber optik kemudian diamankan di Kantor Satpol PP Tulungagung untuk proses lebih lanjut.

Sistyo menambahkan hingga penertiban dilakukan tidak ada pihak yang menghubungi petugas maupun menunjukkan dokumen legalitas atas jaringan yang ditertibkan.

Satpol PP Tulungagung menertibkan jaringan fiber optik tanpa izin di Kedungwaru dan Gondang. Empat tiang dicabut dan kabel diamankan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Satpol PP Tulungagung penertiban kabel fiber optik fiber optik Tulungagung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU