Gunung Lemongan Lumajang Terbakar, 3 Hektare Kawasan Hutan Terdampak

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kebakaran hutan di lereng Gunung Lemongan, Kabupaten Lumajang dipadamkan. Kebakaran terjadi di kawasan Perhutani RPH Ranupakis, Desa Papringan, tepatnya Blok Gunung Fuji, Petak 19D. Area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai tiga hektare.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan api berhasil dikendalikan dan dipadamkan total pada Rabu (2/9) sekitar pukul 22.00 WIB.

“Pemadaman dilakukan secara manual dengan menggunakan gepyok, jet shooter dan membuat sekat bakar agar titik api tidak semakin meluas,” kata Isnugroho, Kamis (3/9).

Menurut dia, penanganan dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan kondisi medan di kawasan lereng Gunung Lemongan. Petugas menggunakan gepyok, jet shooter, serta dahan dan ranting basah untuk memadamkan titik api. Sekat bakar juga dibuat untuk menghentikan pergerakan api.

Proses pemadaman melibatkan Perhutani, BPBD, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Dinas Sosial, serta unsur masyarakat.

“Kolaborasi tersebut memungkinkan penanganan dilakukan secara bersama sesuai peran masing-masing,” ujarnya.

Isnugroho menjelaskan kebakaran pertama kali terpantau sekitar pukul 13.30 WIB melalui aplikasi Sipongi. Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang kemudian menerima laporan kejadian pada Rabu (2/9) pukul 18.06 WIB.

Sekitar pukul 18.20 WIB, api masih terlihat membara di kawasan Petak 19D. Setelah menerima laporan, regu siaga BPBD bersama Babinsa Papringan dan personel Polsek Klakah bergerak menuju kawasan pendakian Gunung Lemongan atau area Mbah Citro.