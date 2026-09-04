Cuaca Malang 4 September 2026, Pagi-Sore Cerah & Cerah Berawan, Malam Berangin
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (4/9) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.
Malamnya Ampelgading, Jabung, Tirtoyudo, dan Wagir berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.
Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18-37 kilometer per jam.
Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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