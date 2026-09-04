Cuaca Jawa Timur 4 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (4/9).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Siangnya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Lumajang, Mojokerto, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 13-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)