Mekari Selesaikan Audit ISO/IEC 27701 Tanpa Nonkonformitas, Perkuat Perlindungan Data

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Mekari memperkuat komitmennya terhadap perlindungan data pribadi dengan menyelesaikan audit sertifikasi ISO/IEC 27701 Privacy Information Management System (PIMS) Stage 2 tanpa temuan minor maupun major.

Audit tersebut dilakukan bersama British Standards Institution (BSI) pada 21 Agustus 2026.

Dengan pencapaian itu, Mekari telah menyelesaikan rangkaian audit Stage 1 pada Juli 2026 dan Stage 2 pada Agustus 2026 tanpa nonkonformitas. ISO/IEC 27701 merupakan standar internasional untuk manajemen privasi informasi yang merupakan pengembangan dari ISO/IEC 27001.

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Apabila ISO/IEC 27001 berfokus pada keamanan informasi secara umum, ISO/IEC 27701 secara lebih spesifik mengatur pengelolaan data pribadi, mulai dari proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan.

CEO Mekari Suwandi Soh mengatakan perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan pelanggan.

"Kepercayaan pelanggan terhadap bagaimana kami mengelola data mereka adalah fondasi dari semua yang kami bangun di Mekari. Menyelesaikan audit ISO/IEC 27701 tanpa nonkonformitas ini bukan sekadar pencapaian administratif, tapi bukti nyata bahwa komitmen kami terhadap perlindungan data pribadi sudah tertanam dalam cara kami bekerja sehari-hari, bukan hanya di atas kertas," ujar Suwandi tertulis, Kamis (3/9).

Menurut dia, pencapaian tersebut juga menjadi langkah penting bagi Mekari dalam mendukung pelanggan enterprise yang beroperasi di sektor dengan standar kepatuhan tinggi.

"Ini juga menjadi langkah penting untuk terus mendukung pelanggan enterprise kami yang beroperasi di sektor-sektor dengan standar kepatuhan yang ketat," katanya.