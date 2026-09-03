Mengenal Teknologi HIFU, Alternatif Minim Invasif untuk Penanganan Prostat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Malaysia terus menjadi salah satu destinasi wisata medis yang diminati masyarakat Indonesia. Selain kualitas layanan kesehatan dan dukungan teknologi medis, kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang membuat negara tersebut banyak dipilih pasien dari Indonesia.

Selain Kuala Lumpur, Ipoh kini turut berkembang sebagai salah satu pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kota tersebut dapat dijangkau melalui penerbangan menuju Penang, kemudian dilanjutkan perjalanan darat sekitar 1,5 hingga 2 jam.

Salah satu fasilitas kesehatan di Ipoh, Sunway Medical Centre Ipoh (SMCI), kini memperkuat layanan urologinya dengan menghadirkan Sonablate High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU).

Teknologi tersebut diklaim menjadi yang pertama di Asia Tenggara dan menawarkan metode terapi minim invasif tanpa sayatan untuk penanganan kondisi prostat tertentu.

Sonablate HIFU menggunakan gelombang ultrasound berintensitas tinggi yang difokuskan pada jaringan prostat bermasalah. Teknologi tersebut memungkinkan dokter menargetkan jaringan yang akan diterapi tanpa operasi terbuka, jahitan, maupun bekas luka.

Consultant Urologist Sunway Medical Centre Ipoh Dr L Sivaneswaran P.M.P. mengatakan kebutuhan terhadap metode pengobatan prostat dengan masa pemulihan yang lebih singkat terus meningkat.

"Banyak pria tidak hanya ingin mengatasi kondisi prostatnya, tetapi juga ingin tetap memiliki kualitas hidup yang baik setelah menjalani pengobatan," ujar Dr Sivaneswaran dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Kamis (3/9).

Menurut dia, Sonablate® HIFU memungkinkan dokter menangani jaringan prostat secara presisi dengan pendekatan minim invasif.