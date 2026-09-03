27 Pasien Diduga Keracunan MBG di Sidoarjo Masih Dirawat di RSI Siti Hajar

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sebanyak 27 pasien yang diduga mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, masih menjalani perawatan perawatan intensif di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan dari angka tersebut sebanyak 24 pasien diperkirakan sudah boleh pulang pada hari ini, Kamis (3/9).

“Ya, hasil dari peninjauan kami, kalau di Siti Hajar, MRS (Masuk Rumah Sakit) atau yang sedang dirawat ada 27 pasien, 24 insyaallah hari ini bisa pulang,” kata Khofifah di RSI Siti Hajar.

Di sisi lain, sebanyak tiga orang yang diduga keracunan MBG sisanya masih menjalani masa observasi. Namun, dia menerima informasi kondisi seluruh pasien sudah mulai pulih.

“Tiga untuk observasi lagi, tetapi mudah-mudahan juga bisa pulang. Saya tanya apa indikasinya ke dokter? mual lalu pusing, tanya ke semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada,” ujarnya.

“Yang sudah clear KRS (Keluar Rumah Sakit), bisa pulang 24. Tiga di observasi lagi, tetapi mudah-mudahan juga bisa kembali, demikian di beberapa rumah sakit lainnya,” imbuh dia.

Khofifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak karena seluruh pasien keracunan sudah tertangani. Dia berharap kesehatan korban bisa segera pulih dalam waktu dekat.

“Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan, kami menyampaikan terima kasih,” ucapnya.