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AceKid Edukasi Orang Tua Cek Komposisi & Transparansi Susu Anak di Wilbex Surabaya

Kamis, 03 September 2026 – 19:47 WIB
AceKid Edukasi Orang Tua Cek Komposisi & Transparansi Susu Anak di Wilbex Surabaya - JPNN.com Jatim
Brand Ambassador AceKid Arnold Purnomo (kiri) menuangkan susu formula ke dalam gelas sebagai bentuk edukasi pengecekan komposisi dalam acara Wilbex 2026 di Grand City Convex Surabaya, Kamis (3/9). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - AceKid memperluas edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya memahami komposisi, sumber susu, hingga proses produksi susu formula anak dengan berpartisipasi dalam Willow Baby Expo (WILBEX) 2026 Vol 2 di Grand City Surabaya.

Marketing Director FEIHE AceKid Indonesia Lucky Zheng mengatakan WILBEX dimanfaatkan untuk memperluas edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya memahami komposisi, sumber susu, hingga proses produksi susu formula anak.

“Sejak pertama kali hadir di Indonesia, kami tidak hanya ingin memperkenalkan sebuah produk, tetapi juga membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi dan edukasi yang relevan bagi orang tua. Kami mengajak orang tua untuk lebih cermat melalui ‘Cek Komposisi’,” ujar Lucky, Kamis (3/9).

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Kini, edukasi tersebut dikembangkan melalui konsep Cek Transparansi. Menurut Lucky, orang tua tidak hanya perlu mengetahui kandungan dalam susu formula, tetapi juga memahami asal bahan baku dan proses produksinya.

“Menurut kami penting bagi orang tua untuk tidak hanya mengetahui apa yang terkandung dalam susu formula anak, tetapi juga memahami dari mana sumber susunya berasal, bagaimana proses produksinya, hingga bagaimana kualitas dan keamanannya dijaga,” katanya.

AceKid memperkenalkan tiga hal yang menjadi bagian dari pendekatan terhadap transparansi dan kualitas nutrisi. Pertama, AceKid menggunakan susu segar atau natural whole milk sebagai komposisi utama yang disebut berasal dari sumber susu yang dapat ditelusuri.

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Kedua, susu segar tersebut diproses menggunakan teknologi One-Step Fresh yang menurut perusahaan dirancang untuk menjaga nutrisi alami. Ketiga, produk diformulasikan tanpa tambahan sukrosa, maltodekstrin, sirup jagung, maupun perisa sintetik.

“Bagi kami, pesan ‘Dari Susu Segar, Nutrisi Lebih Baik’ bukan hanya berbicara mengenai bahan utama, tetapi juga tentang perjalanan susu sejak dari sumbernya,” kata Lucky.

AceKid berpartisipasi dalam baby expo di Indonesia melalui Wilbex 2026 Surabaya. Edukasi Cek Transparansi mengajak orang tua mengenali susu anak.
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TAGS   acekid wilbex 2026 cek transparansi susu formula anak baby expo surabaya

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