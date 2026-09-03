Kejutan di Apel Hari Pramuka, Kadindik Jatim Main Bass Drum Tanpa Latihan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai membuat kejutan saat Apel Peringatan Hari Pramuka ke-65 di lapangan Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rabu (2/9) malam.

Mengenakan seragam Pramuka lengkap, Aries secara spontan bergabung dengan drum band Gita Swara Nala SMA Taruna Nala Jawa Timur. Dia berjalan dari belakang menuju tengah formasi drum band, kemudian menaiki penyangga dan memasangkan bass drum di bagian depan tubuhnya.

Tanpa latihan sebelumnya, Aries langsung memainkan bass drum menggunakan kedua stik di tangannya. Aksi tersebut sontak menarik perhatian ribuan peserta apel, pimpinan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur, serta sejumlah pejabat pemerintahan yang hadir.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berada di kursi kehormatan turut menyaksikan atraksi tersebut.

Aries yang juga anggota Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jawa Timur tampak cukup piawai menjaga keseimbangan saat menggendong bass drum. Atraksi tersebut sekaligus menjadi pembuka penampilan drum band SMA Taruna Nala Jawa Timur.

“Naiknya tadi tidak susah, tetapi saya sempat kesulitan untuk memasangkan cincin ke sisi bass drum. Alhamdulillah meski tidak sempat latihan, semuanya lancar dan berjalan maksimal,” ujar Aries seusai atraksi.

Setelah aksi Aries, personel drum band Gita Swara Nala melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Tanjung Perak dan Diskoria. Penampilan enerjik para siswa SMA Taruna Nala itu disambut tepuk tangan meriah dari peserta apel dan tamu undangan.

Bermain drum band ternyata bukan hal baru bagi Aries. Saat menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), yang kini menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Aries pernah menjadi bagian dari drum band dengan spesialisasi snare drum.