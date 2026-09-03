Wilbex 2026 Vol 2 di Surabaya Bawa Konsep Pathfinder untuk Eksplorasi Potensi Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Willow Baby Expo (Wilbex) 2026 Vol. 2 resmi dibuka di Grand City Convex Surabaya, Kamis (3/9). Pameran kebutuhan ibu, bayi, dan anak itu berlangsung hingga 6 September 2026 dengan mengusung tema Pathfinder

Direktur Willow Baby and Kids Andreas Sugondo mengatakan tema tersebut mengajak anak dan orang tua menjalani proses bersama untuk menemukan minat, bakat, serta potensi terbaik dalam diri setiap anak.

“Wilbex bagi kami bukan hanya tentang menghadirkan berbagai kebutuhan ibu, bayi, dan anak dalam satu tempat. Lebih dari itu, kami ingin menciptakan ruang yang memungkinkan orang tua dan anak mendapatkan pengalaman bersama, mencoba hal-hal baru, dan menemukan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum mereka ketahui,” ujar Andreas.

Wilbex tidak hanya menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan ibu, bayi, dan anak. Menurut dia, pameran tersebut juga dirancang sebagai ruang bagi keluarga untuk mendapatkan pengalaman bersama.

“Melalui tema Pathfinder, kami berharap keluarga yang datang mendapatkan pengalaman dan inspirasi baru dalam mendampingi tumbuh kembang anak,” katanya.



Memasuki Vol. 2 tahun 2026, Wilbex hadir dengan skala lebih besar. Area pameran mencakup Exhibition Hall 1, Exhibition Hall 2, dan Amusement Area. Total terdapat 282 brand yang menawarkan berbagai kebutuhan keluarga. Mulai pakaian dan perlengkapan bayi, stroller, car seat, makanan dan susu anak, mainan, hingga perlengkapan edukasi.

General Manager Dyandra Promosindo Surabaya Tofani Lazuardi mengatakan penambahan area pameran tidak hanya ditujukan untuk memperbesar ruang booth. Menurut dia, area yang lebih luas juga dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman pengunjung selama berada di lokasi.

“Penambahan area di Wilbex Vol 2 bukan hanya untuk menambah exhibition space atau memperbesar area booth. Kami ingin area yang lebih luas ini juga bisa digunakan untuk memperkaya pengalaman pengunjung selama berada di pameran,” kata Tofani.

Tahun ini, penyelenggara menargetkan jumlah pengunjung meningkat sekitar 10–15 persen selama empat hari pelaksanaan.