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Korban Keracunan MBG di Sidoarjo Bertambah, Jadi 664 Orang

Kamis, 03 September 2026 – 14:09 WIB
Korban Keracunan MBG di Sidoarjo Bertambah, Jadi 664 Orang - JPNN.com Jatim
Kondisi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam saat dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo, Rabu (2/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jumlah korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo bertambah menjadi 664 orang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmita Herawati mengatakan 581 orang dari jumlah keseluruhan korban itu sudah membaik dan diperbolehkan untuk pulang.

Namun, sebanyak 77 orang sisanya diharuskan untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Di sisi lain, ada enam pasien yang masih dalam tahap observasi kondisi kesehatan.

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"Total 664 pasien (keracunan MBG), MRS (Masuk Rumah Sakit) 77 pasien, KRS (Keluar Rumah Sakit) 581 pasien, observasi enam pasien," ujar Lakhsmita ketika dikonfirmasi, Kamis (3/9).

Para korban yang tengah menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan dinyatakan stabil. Mereka tetap belum bisa pulang karena masih memerlukan pantauan tenaga medis.

"Secara umum kondisi pasien yang masih menjalani perawatan stabil," ucapnya.

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Lakhsmita menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo masih belum menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Pihaknya masih memerlukan koordinasi dengan sejumlah pihak.

“Langkah dari Dinkes, karena ini kasusnya cukup massal yang pertama kami aktifkan krisis kesehatan. Kemudian, kita buka (pemeriksaan) di lapangan dengan korlap dari Puskesmas,” jelasnya.

Dinkes Kabupaten Sidoarjo mencatat data terbaru korban keracunan MBG jadi 664 orang
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TAGS   santri keracunan MBG Ponpes Manbaul Hikam dinkes sidoarjo

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