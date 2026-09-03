Balita Korban Kekerasan di Malang Berangsur Pulih, Polisi Siapkan Rumah Aman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur menjamin pendampingan penuh terhadap proses pemulihan kesehatan fisik dan psikologis balita berusia tiga tahun yang menjadi korban penelantaran dan kekerasan oleh ibu kandungnya.

Korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA), Kota Malang.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jawa Timur Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan kepolisian berfokus pada penanganan perkara sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan untuk proses pemulihan.

"Kepolisian fokus pada penanganan perkara dan berjejaring dengan semua pihak untuk pemulihan korban. Saat ini yang dilaporkan terkait penelantaran dan kekerasan, kekerasannya fisik," kata Ganis seusai menjenguk korban di RSSA, Rabu (2/9).

Menurut Ganis, kedatangannya bersama jajaran Polda Jatim bukan sekadar menjenguk korban. Pihaknya juga mengidentifikasi berbagai kebutuhan korban selama menjalani proses pemulihan.

Dia menyebut kondisi korban kini berangsur pulih. Namun, tim dokter masih perlu melakukan observasi hingga balita tersebut benar-benar dinyatakan pulih.

Polda Jatim juga melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan pemulihan trauma yang dialami korban.

Asesmen juga dilakukan terhadap nenek korban berinisial LN (47) untuk menentukan kemungkinan pengalihan pengasuhan.