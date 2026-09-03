34 Santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Masih Dirawat, Kondisi Dilaporkan Membaik

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo yang masih menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG tersisa 34 orang.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan puluhan santri tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Sidoarjo.

"Tinggal 34 santri yang masih dirawat di RSI Siti Hajar. Semua sudah dalam keadaan membaik dan sehat," kata Subandi seusai mengunjungi para santri di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Rabu (2/9).

Menurut Subandi, kondisi 34 santri tersebut sudah baik. Mereka juga diperkirakan dapat kembali ke rumah masing-masing pada Kamis (3/9) pagi.

Sementara itu, seluruh santri yang sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Notopuro Sidoarjo telah diperbolehkan pulang.

Lima santri yang dipulangkan pada Rabu sore merupakan pasien terakhir yang masih menjalani perawatan di RSUD Notopuro.

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"Tersisa 34 santri yang sedang dirawat di RSI Siti Hajar saja. Selain itu semua sudah pulang," ujar Subandi.

Diketahui, dugaan keracunan terjadi di Ponpes Manba'ul Hikam pada Selasa (1/9). Sedikitnya 566 santri mengalami berbagai gejala, seperti mual, sakit perut, dan lemas.