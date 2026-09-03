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34 Santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Masih Dirawat, Kondisi Dilaporkan Membaik

Kamis, 03 September 2026 – 10:35 WIB
34 Santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Masih Dirawat, Kondisi Dilaporkan Membaik - JPNN.com Jatim
Bupati Sidoarjo Subandi (tengah) memberi keterangan terkait kondisi santri korban dugaan keracunan, di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Rabu (2/9/2026). Ia menyatakan data terkini menampilkan tersisa 34 santri korban yang dirawat di RSI Siti Hajar sementara sisanya telah kembali ke kediaman masing-masing. (ANTARA/HO-Kominfo Kabupaten Sidoarjo)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo yang masih menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG tersisa 34 orang.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan puluhan santri tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Sidoarjo.

"Tinggal 34 santri yang masih dirawat di RSI Siti Hajar. Semua sudah dalam keadaan membaik dan sehat," kata Subandi seusai mengunjungi para santri di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Rabu (2/9).

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Menurut Subandi, kondisi 34 santri tersebut sudah baik. Mereka juga diperkirakan dapat kembali ke rumah masing-masing pada Kamis (3/9) pagi.

Sementara itu, seluruh santri yang sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Notopuro Sidoarjo telah diperbolehkan pulang.

Lima santri yang dipulangkan pada Rabu sore merupakan pasien terakhir yang masih menjalani perawatan di RSUD Notopuro.

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"Tersisa 34 santri yang sedang dirawat di RSI Siti Hajar saja. Selain itu semua sudah pulang," ujar Subandi.

Diketahui, dugaan keracunan terjadi di Ponpes Manba'ul Hikam pada Selasa (1/9). Sedikitnya 566 santri mengalami berbagai gejala, seperti mual, sakit perut, dan lemas.

Sebanyak 34 santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo masih dirawat akibat dugaan keracunan. Kondisi mereka disebut mulai membaik.
Sumber Antara
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TAGS   keracunan MBG santri keracunan mbg Ponpes Manbaul Hikam bupati sidoarjo Subandi makan bergizi gratis

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