Karhutla Gunung Semeru Meluas hingga 600 Hektare, Helikopter 21 Kali Water Bombing

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - BPBD Jawa Timur bersama petugas gabungan mengerahkan helikopter untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Semeru melalui operasi water bombing.

Helikopter PK-DAP milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didatangkan dari Lampung mulai melakukan pemadaman dari udara pada Rabu.

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan helikopter tersebut melakukan water bombing di kawasan bagian barat Pos 1 Pendakian, tepatnya di tebing Punggungan Desa Ranupane, Kecamatan Senduro.

"Hingga pukul 12.00 WIB, helikopter berkapasitas bucket 1.000 liter ini telah berhasil melakukan water bombing di lokasi tersebut sebanyak 21 kali dengan curahan air sebanyak 21.000 liter," kata Gatot dalam keterangannya di Sidoarjo, Rabu.

Menurut Gatot, masih terdapat dua titik api yang menyala di kawasan Gunung Semeru. Kedua titik tersebut berada di sekitar Ranu Kumbolo dan Ranu Pane B29.

Lokasi yang curam dan sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman melalui jalur darat. Selain medan, petugas juga menghadapi kendala angin kencang.

"Kendala di lokasi adalah angin yang kencang. Selain membuat api cepat menjalar, operasi water bombing juga terkendala akibat hempasan angin," ujarnya.

Gatot mengatakan pemadaman tidak hanya dilakukan melalui jalur udara. Tim gabungan di darat juga terus melakukan pemadaman secara manual serta membuat sekat bakar untuk memutus jalur perambatan api.