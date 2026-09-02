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Kebab Turki Baba Rafi Raih Dua Penghargaan di IFRA 2026

Rabu, 02 September 2026 – 17:32 WIB
Kebab Turki Baba Rafi Raih Dua Penghargaan di IFRA 2026 - JPNN.com Jatim
Kebab Turki Baba Rafi meraih dua penghargaan di IFRA 2026, yakni Market Leader 2026 dan Indonesia Franchise Marketing Awards 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebab Turki Baba Rafi meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang The 25th International Franchise, License & Business Concept Expo & Conference (IFRA) 2026. Dua penghargaan tersebut yakni Market Leader 2026 dan Indonesia Franchise Marketing Awards (IFMA) 2026.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian IFRA Awards & Business Night pada Minggu (30/8) di Main Stage IFRA 2026, Hall 7, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Penghargaan diberikan oleh Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar dan CEO MajalahFranchise.com Rofian Akbar.

IFRA 2026 digelar AFI bersama Dyandra Promosindo pada 28-30 Agustus 2026. Pameran waralaba dan kemitraan bisnis tersebut diikuti sekitar 250 merek dari 175 perusahaan lintas sektor, mulai makanan dan minuman, pendidikan, kesehatan, hingga ritel.

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Ajang yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-25 tersebut mengusung tema Empowering the Growth of Ethical Franchising.

Untuk penghargaan Market Leader 2026, Baba Rafi dinobatkan sebagai Market Leader di Bisnis Waralaba Kebab. Penghargaan tersebut berdasarkan riset terhadap sekitar 800 merek franchise di Indonesia.

Penilaian utamanya mencakup perkembangan jaringan usaha dan jumlah outlet aktif melalui metode primary dan secondary data research. Dalam kategori tersebut, Baba Rafi bersanding dengan sejumlah merek nasional lainnya, seperti Indomaret, Ray White Indonesia, dan Ayam Gepuk Pak Gembus.

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Sementara itu, penghargaan IFMA 2026 diberikan atas capaian Baba Rafi dalam membangun kepercayaan pasar melalui strategi pemasaran yang dinilai unggul, konsisten, dan berkelanjutan.

Mengusung tema Building Trust, Driving Growth, penilaian IFMA dilakukan melalui observational assessment, verifikasi data, dan expert judgement evaluation.

Kebab Turki Baba Rafi meraih dua penghargaan di IFRA 2026, yakni Market Leader 2026 dan Indonesia Franchise Marketing Awards 2026.
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TAGS   kebab turki Baba Rafi IFRA 2026 Hendy Setiono

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