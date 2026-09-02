11 Pasien Diduga Keracunan MBG Masih Dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sebanyak 11 pasien diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo masih menjalani perawatan di RSUD Notopuro, Rabu (2/9).

Humas RSUD Notopuro, Rizqi Maulana merinci dari 11 pasien tersebut, sebanyak lima orang menjalani perawatan intensif dan enam sisanya masih melakukan observasi di IGD.

“Update terbaru ini tadi ada tambahan enam pasien, enam pasien ini tadi masih kita observasi di IGD ya, begitu,” kata Rizki disela proses evakuasi korban di RSUD Notopuro.

Baca Juga: Emil Dardak Sebut Ada 19 Lembaga Keracunan MBG dari SPPG Kalitengah Sidoarjo

Rizqi menyebut sebanyak lima pasien yang sudah ditangani tersebut masuk ke rumah sakit, Senin (1/9) malam. Di sisi lain, enam orang menjalani observasi baru tiba, Selasa sekitar pukul 08.00 WIB.

“Masih dirawat di sini masih ada atau yang sudah masuk di kamar lima. Tambahan enam ini kita belum bisa mengatakan apa dirawat apa belum, karena masih observasi,” ujarnya.

Dia mengaku masih belum mengetahui kondisi keenam siswa yang tengah menjalani observasi itu. Sebab, membutuhkan waktu untuk melihat perkembangan.

“Untuk observasi ini masih kita belum tahu ya, mungkin obat biasanya kan reaksinya antara dua sampai tiga jam, kurang lebih. Ini kita juga tergantung kondisi tubuh masing-masing,” jelasnya.

Rizki mengatakan seluruh pasien yang diduga keracunan MBG tersebut memiliki gejala yang sama. Mereka mengalami diare dan dehidrasi setelah beberapa saat memakannya.