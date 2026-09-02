Emil Dardak Sebut Ada 19 Lembaga Keracunan MBG dari SPPG Kalitengah Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menyebut total ada 19 lembaga diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo.

Diketahui, SPPG Kalitengah itu menyalurkan 2.800 porsi MBG, Selasa (1/9). Dengan rincian, sebanyak 1.000 ke Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan sisanya ke lembaga pendidikan lain.

“Jadi, total ini Ada 19 lembaga yang terdampak, salah satunya Ponpes Manbaul Hikam,” kata Emil saat memantau kondisi pasien di RSUD Notopuro Sidoarjo, Rabu (2/9).

Emil mengungkapkan seluruh lembaga pendidikan yang siswanya keracunan MBG tersebut merupakan sekolah swasta, yakni mulai dari TK, SD, SMP hingga pondok pesantren.

“Sekali lagi, ada 19 lembaga yang terdampak, untuk kesamaannya menjadi penerima manfaat, mereka penerima manfaat dari SPPG Tanggulangin Kali Tengah,” ucapnya.

Kepala Satgas MBG Jatim itu mengatakan seluruh pasien telah mendapatkan penanganan medis. Namun, dia khawatir ada siswa bergejala keracunan tapi tidak ke rumah sakit.

“Kami khawatir jangan-jangan ada juga yang sebenarnya sakit tapi tidak datang ke rumah sakit. Mungkin menganggap, diare (biasa) dicoba ditangani secara mandiri,” jelasnya.

Emil menyebut kondisi yang tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan menimbulkan penyakit serius dikemudian hari. Dengan demikian, dia meminta agar dilakukan pengecekan di sekolah.