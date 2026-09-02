JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tiga Orang Tewas akibat Sound Horeg, MUI Jatim Desak Polisi Bertindak Tegas

Tiga Orang Tewas akibat Sound Horeg, MUI Jatim Desak Polisi Bertindak Tegas

Rabu, 02 September 2026 – 11:36 WIB
Tiga Orang Tewas akibat Sound Horeg, MUI Jatim Desak Polisi Bertindak Tegas - JPNN.com Jatim
Ilustrasi - Penggunaan sound horeg atau rangkaian sistem pengeras suara pada sebuah acara. ANTARA/Irfan Sumanjaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendesak kepolisian bertindak tegas terhadap penyelenggaraan karnaval sound horeg menyusul jatuhnya tiga korban jiwa sepanjang Agustus 2026.

Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Ma'ruf Khozin mengatakan persoalan sound horeg kini tidak lagi sebatas gangguan atau kerusakan fasilitas warga. Menurut dia, dampaknya telah berkembang hingga menimbulkan korban jiwa.

Ma'ruf mengatakan fatwa MUI sebelumnya dikeluarkan sebagai respons terhadap dampak sound horeg, seperti kerusakan rumah warga dan infrastruktur kampung.

Baca Juga:

"Waktu itu fatwa MUI keluar, lalu ditindaklanjuti oleh Surat Edaran (SE) Gubernur, kemudian eksekusi lapangan dari Polda kita sudah cukup bagus. Nah, sekarang dampaknya lebih besar, dampaknya membawa korban," kata Ma'ruf saat dikonfirmasi, Selasa (1/9).

Menurut dia, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan di lapangan. MUI Jatim berharap aparat segera menyelidiki dan menuntaskan kasus yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia tersebut.

"Jadi, mestinya sudah lebih ditindak lagi dengan tegas. Kita berharap betul, ini kuncinya ada di kepolisian. Kami di MUI cuma sekadar memberikan fatwa. Eksekusi lapangan tetap ranah dari kepolisian," ujarnya.

Baca Juga:

Ma'ruf juga mengingatkan kegiatan karnaval sound horeg berpotensi terus berlangsung hingga momentum perayaan Tahun Baru jika tidak segera ditertibkan.

Dia khawatir kegiatan tersebut kembali marak setelah perayaan Agustusan dan menimbulkan korban berikutnya.

Tiga orang tewas dalam insiden terkait sound horeg di Jawa Timur sepanjang Agustus 2026. MUI Jatim mendesak polisi bertindak tegas.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   sound horeg MUI Jatim larangan sound horeg meninggal karena sound horeg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU