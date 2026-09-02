RS Delta Surya Sidoarjo Tangani 16 Santri Korban Keracunan MBG, 9 Dirawat Inap

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang dirawat di Rumah Sakit (RS) Delta Surya akibat dugaan keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah menjadi 16 orang.

Sebelumnya, jumlah santri yang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut tercatat 13 orang. Penambahan pasien diketahui pada Selasa (1/9) malam sekitar pukul 22.15 WIB.

Salah satu petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Delta Surya mengatakan seluruh pasien masih mendapatkan penanganan dan observasi dari tim dokter.

Dari 16 santri tersebut, sebanyak sembilan orang harus menjalani rawat inap karena membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Sekarang sudah 16 pasien, dan sembilan harus dirawat inap. Observasi masih terus dilakukan," ujar petugas tersebut.

Dalam penanganan awal, petugas medis memberikan infus kepada para pasien. Sebagian besar santri mengalami gejala mual hingga muntah.

"Untuk penanganan awal diberikan infus," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, para santri mulai dilarikan ke RS Delta Surya pada Selasa sekitar pukul 18.00 WIB.