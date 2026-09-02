Pertama Kali Punya Kura-kura Aldabra, Koleksi Baru KBS Bobotnya Capai 109 Kg

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebun Binatang Surabaya (KBS) menambah koleksi satwa dengan menghadirkan empat ekor kura-kura Aldabra (Aldabrachelys gigantea) dari Jepang.

Keempat kura-kura tersebut terdiri atas satu jantan dan tiga betina. Kehadiran satwa asal Atol Aldabra, Seychelles, itu menjadi koleksi perdana bagi KBS sejak berdiri.

Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti mengatakan kura-kura Aldabra merupakan salah satu kura-kura darat terbesar di dunia setelah kura-kura Galapagos.

"Satwa asal Atol Aldabra, Seychelles ini dikenal sebagai salah satu kura-kura darat terbesar di dunia setelah kura-kura Galapagos. Ukurannya dapat mencapai sekitar satu meter dengan bobot lebih dari 100 kilogram," kata Nurika, Selasa (1/9).

Dia mengatakan KBS sebelumnya belum pernah memiliki kura-kura Aldabra.

"Selama KBS berdiri kami belum pernah memiliki kura-kura Aldabra. Ini merupakan pertama kalinya kami mendatangkan satwa jenis tersebut," ujarnya.

Empat kura-kura tersebut memiliki ukuran yang cukup besar. Kura-kura jantan memiliki bobot sekitar 109 kilogram, sedangkan tiga betina masing-masing berbobot sekitar 80 hingga 90 kilogram.

"Dari sisi usia, kura-kura jantan diperkirakan berusia sekitar 40 tahun. Sementara tiga kura-kura betina berusia antara 25 hingga 30 tahun," jelasnya.