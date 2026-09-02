Ratusan Santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Diduga Keracunan MBG

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin, Sidoarjo mengalami keracunan diduga setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para santri mengalami mual setelah diduga mengonsumsi MBG seusai salat Ashar. Program tersebut baru berjalan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam selama dua bulan terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwanita mengatakan total ada 293 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami keracunan.

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“Terakhir 293 (santri yang mengalami keracunan),” kata Lakhsmie di RSUD Notopuro Sidoarjo, Selasa (1/9).

Lakhsmie mengungkapkan para pasien tersebut langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit, setelah merasakan ada gejala keracunan.

“RSUD R.T Notopuro, RSI Siti Hajar, RS Pusura, RS Delta Surya, kemudian RS Asisyiyah Fatimah, terus RS Porong,” jelasnya.

Di sisi lain, Lakhsmie menyebut total masih ada delapan santri yang masih menjalani perawatan insentif. Namun, dia belum mengetahui kondisi terbaru para korban dirawat.

“Iya delapan santri yang dirawat,” ujarnya.