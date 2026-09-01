Gus Kikin Pimpin PBNU 2026-2031, LDII Bicara Pentingnya Kolaborasi Ormas Islam

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dody Taufiq Wijaya menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Dody juga menyampaikan selamat kepada KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU serta KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.

"Kami dari DPP LDII menyampaikan selamat atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Selamat kepada KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU," ujar Dody, Senin (31/8).

Menurut Dody, terpilihnya kepemimpinan baru PBNU menjadi momentum penting bagi NU untuk semakin memperkuat kontribusinya dalam kehidupan keagamaan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Dia berharap LDII dapat meningkatkan kerja sama dengan kepengurusan PBNU yang baru untuk bersama-sama menjawab berbagai persoalan umat dalam bingkai masyarakat madani.

"Kami berharap kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang baru dapat membawa NU semakin maju, memberikan manfaat yang luas bagi umat, serta terus berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa," katanya.

Dody menilai kondisi dunia yang semakin terpolarisasi menuntut peran lebih besar dari umat Islam, termasuk Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Menurut dia, kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan Islam dan negara diperlukan untuk ikut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan umat, baik di tingkat nasional maupun global.