Gunung Butak Kebakaran, Medan Terjal Jadi Kendala Petugas Padamkan Api

jatim.jpnn.com, BATU - Tim gabungan dari berbagai unsur berjibaku menangani kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak, Selasa (1/9).

Kebakaran yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 11.00 WIB itu berada di Petak 100 Pos 3 Gunung Butak. Penanganan dilakukan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, Manggala Agni, TNI, dan Polri.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Batu Suwoko mengatakan proses pemadaman masih berlangsung hingga Selasa.

"Benar (kebakaran), lokasinya di Gunung Butak. Proses pemadaman masih berlanjut dengan melibatkan BPBD, relawan, Manggala Agni, TNI, dan Polri," kata Suwoko.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Batu, kebakaran terjadi di kawasan hutan Petak 100 Pos 3 Gunung Butak.

Suwoko menegaskan lokasi kebakaran tersebut tidak berada di wilayah administrasi Kota Batu, melainkan masuk Kabupaten Malang.

Baca Juga: Bukit Sentong Lumajang di Kawasan TNBTS Terbakar

Meski demikian, BPBD Kota Batu ikut melakukan penanganan sebagai langkah cepat untuk mencegah kobaran api merambat ke wilayah Kota Batu, terutama karena kondisi angin yang berpotensi mempercepat penyebaran api.

"Gunung Butak itu tegakannya sangat kurang, cuma ada seresah kering seperti ilalang dan rumput. Itu mudah terbakar. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, hitungan detik luasannya bisa mencapai hektaran," ujarnya.