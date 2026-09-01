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Gunung Butak Kebakaran, Medan Terjal Jadi Kendala Petugas Padamkan Api

Selasa, 01 September 2026 – 20:02 WIB
Gunung Butak Kebakaran, Medan Terjal Jadi Kendala Petugas Padamkan Api - JPNN.com Jatim
Petugas BPBD Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemadaman api pada kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak, Selasa (1/9/2026). ANTARA/HO-Pusdalops BPBD Kota Batu Kota Batu,

jatim.jpnn.com, BATU - Tim gabungan dari berbagai unsur berjibaku menangani kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak, Selasa (1/9).

Kebakaran yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 11.00 WIB itu berada di Petak 100 Pos 3 Gunung Butak. Penanganan dilakukan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, Manggala Agni, TNI, dan Polri.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Batu Suwoko mengatakan proses pemadaman masih berlangsung hingga Selasa.

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"Benar (kebakaran), lokasinya di Gunung Butak. Proses pemadaman masih berlanjut dengan melibatkan BPBD, relawan, Manggala Agni, TNI, dan Polri," kata Suwoko.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Batu, kebakaran terjadi di kawasan hutan Petak 100 Pos 3 Gunung Butak.

Suwoko menegaskan lokasi kebakaran tersebut tidak berada di wilayah administrasi Kota Batu, melainkan masuk Kabupaten Malang.

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Meski demikian, BPBD Kota Batu ikut melakukan penanganan sebagai langkah cepat untuk mencegah kobaran api merambat ke wilayah Kota Batu, terutama karena kondisi angin yang berpotensi mempercepat penyebaran api.

"Gunung Butak itu tegakannya sangat kurang, cuma ada seresah kering seperti ilalang dan rumput. Itu mudah terbakar. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, hitungan detik luasannya bisa mencapai hektaran," ujarnya.

Kebakaran melanda kawasan Gunung Butak, Selasa (1/9). Tim gabungan berjibaku memadamkan api dan mencegah kobaran merambat.
Sumber Antara
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TAGS   gunung butak kebakaran gunung butak kebakaran gunung butak BPBD Kota Batu

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