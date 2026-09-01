Petani Tebu Bondowoso Punya Cara Sederhana Dongkrak Rendemen: Terapkan MBS

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Petani tebu di Bondowoso diajak meningkatkan kualitas hasil panen dengan menerapkan prinsip MBS, yakni Manis, Bersih, dan Segar.

Penerapan prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas tebu sejak dari kebun hingga diterima di Pabrik Gula (PG) Pradjekan, Bondowoso.

Tebu yang dipanen pada tingkat kemasakan optimal, minim kotoran, serta segera dikirim setelah ditebang dinilai dapat membantu menjaga kualitas bahan baku dan mendukung proses pengolahan di pabrik.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) PG Pradjekan Bondowoso Rolis Wikarsono mengatakan kualitas tebu menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan hasil pengolahan dan rendemen.

"Petani harus terus menjaga kualitas tebunya. Tebu yang manis, bersih, dan segar akan memberikan hasil yang lebih baik ketika masuk ke pabrik," kata Rolis.

Dia mengajak petani mengirimkan tebu dengan mutu MBS ke PG yang dikelola PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

"Kami mengajak petani untuk mengirimkan tebu dengan mutu MBS ke PG milik PT SGN agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Dengan hasil yang baik, tentu harapannya pendapatan petani juga dapat meningkat," ujarnya.

Menurut Rolis, peningkatan kualitas tebu tidak hanya berdampak terhadap proses produksi di pabrik, tetapi juga berkaitan dengan nilai yang diperoleh petani dari hasil panen.