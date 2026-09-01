Didemo Jukir, Dishub Surabaya Bantah Bagi Hasil Diberi Satu Minggu Setelahnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membantah pernyataan juru parkir (jukir) yang menyebut, pembagian hasil baru diberikan pekan depannya setelah disetorkan.

Diketahui, sejumlah jukir menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya, Senin (31/8). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan ketika mendatangi kantor pemerintah daerah itu.

Pertama, mereka keberatan menerima pembayaran secara digital, sedangkan setorannya harus tunai. Sejumlah jukir juga

kesulitan dengan sistem itu karena ada yang belum dilengkapi alat.

Lalu, jukir meminta pembagian hasil dari tiket parkir sebesar 70 persen dari Dishub Surabaya. Mereka juga ingin pencairan tidak sampai memakan waktu hingga satu Minggu.

Merespons itu, Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo membantah ucapan jukir yang menyebut pembagian hasil pendapatannya membutuhkan waktu satu pekan.

“Saya verifikasi bahwa pernyataan itu tidak pas. Pendapatan parkir di hari Senin, hari Selasanya itu pasti akan langsung tersampaikan,” kata Trio di Balai Kota Surabaya, Selasa (1/9).

“Kalau memang yang ada teman-teman jukir yang memang dapatnya satu Minggu kemudian, saya minta tolong nomor rekeningnya berapa? Saya minta kita buktikan saat ini,” imbuhnya.

Trio berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang mengulur waktu pemberian bagi hasil. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kelalaian yang merugikan jukir.