Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Kantor TN Meru Betiri, Diduga Korsleting Listrik

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kantor Taman Nasional (TN) Meru Betiri di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember terbakar pada Senin (31/8) malam. Polisi menduga kebakaran tersebut dipicu korsleting listrik.

Kapolsek Sumbersari Kompol Heri Supadmo mengatakan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Inafis Polres Jember telah diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran karena korsleting listrik. Penyebab pastinya masih menunggu hasil Tim Inafis," kata Heri di Jember, Selasa (1/9).

Menurut dia, polisi juga masih mendalami keterangan sejumlah pegawai TN Meru Betiri yang mengetahui awal terjadinya kebakaran.

Personel kepolisian telah mengamankan lokasi dan memasang garis polisi di sejumlah ruangan yang terdampak kebakaran untuk kepentingan penyelidikan.

Heri memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut meskipun beberapa pegawai masih berada di dalam kantor saat kebakaran terjadi.

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"Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, meskipun saat kejadian beberapa pegawai berada di dalam kantor," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai TN Meru Betiri Wiwied Widodo mengatakan hampir separuh bagian kantor terdampak kebakaran.