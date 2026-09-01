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Reno Piscopo Gabung Persik Kediri, Razzi Taruna Ungkap Kelebihan Sang Playmaker

Selasa, 01 September 2026 – 11:36 WIB
Reno Piscopo Gabung Persik Kediri, Razzi Taruna Ungkap Kelebihan Sang Playmaker - JPNN.com Jatim
Reno Piscopo menjadi pemain asing ke-10 Persik Kediri. Sang playmaker dinilai punya visi, umpan, dan tembakan jarak jauh yang dibutuhkan Macan Putih. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kedatangan Reno Piscopo mendapat sambutan positif dari jajaran manajemen Persik Kediri. Pemain asal Australia tersebut menjadi pemain asing ke-10 yang direkrut Macan Putih untuk menghadapi Super League 2026/27.

Direktur Olahraga Persik Kediri Razzi Taruna menilai Reno memiliki karakter sebagai playmaker yang dibutuhkan tim untuk menambah variasi permainan.

Menurut dia, kehadiran Reno diharapkan dapat membantu Persik ketika menghadapi pertandingan yang membutuhkan kreativitas dari lini tengah untuk menyuplai bola ke lini depan.

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"Reno bertipikal playmaker, tetapi dia juga bisa bermain di posisi gelandang serang, sayap kiri dan kanan," kata Razzi dikutip dari laman ileague.id

Selain kemampuan bermain di sejumlah posisi, Reno dinilai memiliki kelebihan dalam melakukan tembakan jarak jauh.

"Kelebihan lainnya, dia memiliki tendangan jarak jauh yang bisa membantu tim saat mengalami kebuntuan. Secara taktikal dia juga sangat mumpuni," ujarnya.

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Razzi berharap kemampuan individu dan pemahaman taktikal yang dimiliki Reno dapat memberikan dampak positif bagi Persik sepanjang kompetisi.

"Kemampuan individu dan juga taktikal yang matang ini diharapkan dapat membantu tim," imbuhnya.

Reno Piscopo menjadi pemain asing ke-10 Persik Kediri. Sang playmaker dinilai punya visi, umpan, dan tembakan jarak jauh yang dibutuhkan Macan Putih.
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TAGS   Persik Kediri reno piscopo pemain asing persik Razzi Taruna Liga 1 Indonesia berita liga 1

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