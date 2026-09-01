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Kantor TN Meru Betiri Jember Terbakar, Hampir Separuh Gedung Hangus

Selasa, 01 September 2026 – 10:35 WIB
Kantor TN Meru Betiri Jember Terbakar, Hampir Separuh Gedung Hangus - JPNN.com Jatim
Petugas Damkar Jember berusaha memadamkan kebakaran yang terjadi di Kantor TNMB di Kabupaten Jember, Senin (31/8/2026) malam. ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kantor Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) di Jalan Sriwijaya, Kabupaten Jember, Jawa Timur, terbakar pada Senin (31/8) malam. 

Kebakaran tersebut menghanguskan hampir separuh gedung kantor TNMB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kepala Balai TNMB Wiwied Widodo mengatakan kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 18.50 WIB.

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"Kejadian kebakaran diperkirakan diketahui pertama kali pada pukul 18.50 WIB," kata Wiwied di Jember. 

Menurut dia, sumber api pertama kali diketahui oleh seorang staf yang masih berada di kantor. Api diduga berasal dari selasar parkir karyawan.

"Pertama kali kebakaran diketahui sudah dalam kondisi api cukup besar, sehingga staf tersebut berlari dan menyampaikan kepada semua karyawan yang masih ada di kantor untuk segera keluar dan bersama-sama berupaya memadamkan api secara manual," tuturnya.

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Sembari melakukan pemadaman secara manual, staf TNMB menghubungi Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Jember untuk meminta bantuan.

Petugas Damkar kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 19.35 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman.

Kantor Taman Nasional Meru Betiri di Jember terbakar Senin malam. Hampir separuh gedung hangus, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki.
Sumber Antara
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TAGS   kebakaran jember TN Meru Betiri kebakaran kantor TN Meru Betiri TNMB

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