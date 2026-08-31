Tasyakuran Muktamar ke-35 NU, Golkar Jatim Berharap Gus Kikin Bawa Kemaslahatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufthi bersama jajaran pengurus menggelar tasyakuran atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Ali mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur karena Jawa Timur menjadi tempat berlangsungnya agenda besar organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Menurut dia, masyarakat Jawa Timur memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar pelaksanaan Muktamar NU berlangsung aman, tenang, dan membawa keberkahan.

"Kami sebagai pengurus Golkar Jawa Timur tasyakuran atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kami bersyukur karena Muktamar ke-35 diselenggarakan dan kami menjadi bagian dari orang yang berdomisili di Jawa Timur," kata Ali, Senin (31/8) malam.

Dia juga menyampaikan rasa syukur atas terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai pemimpin baru PBNU. Ali menyebut sosok tersebut merupakan tokoh yang lahir dan berkembang di Jawa Timur sebelum kemudian menjadi salah satu tokoh penting di NU.

"Kami bersyukur karena yang terpilih ini adalah tokoh yang lahir di Jawa Timur. Mudah-mudahan berkah dan beliau selamat dunia akhirat, mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dalam mengelola Nahdlatul Ulama yang besar di Indonesia yang kita cintai," ujarnya.

Ali menilai NU memiliki posisi penting dalam perjalanan bangsa, terutama dalam menjaga komitmen terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, NU selama ini menjadi salah satu kekuatan masyarakat yang konsisten menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.