Program SIKAP Jatim: Khofifah Ajak Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Ketahanan Pangan

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak sekolah di Jawa Timur memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan inovasi ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat meninjau hasil program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan (SIKAP) yang diimplementasikan SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Jombang di SMA Negeri 2 Jombang, Jumat (28/8).

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi melihat berbagai hasil budidaya yang dikembangkan sekolah.

Beragam komoditas dipamerkan, mulai dari jambu, melon, pisang, belimbing, pepaya, jeruk, cabai, sawi hidroponik, hingga terong ungu dan putih.

Khofifah bersama Arifah juga menanam bibit jeruk madu sebagai bagian dari pengembangan Program SIKAP di lingkungan SMA Negeri 2 Jombang.

"Ini tahun ketiga program SIKAP, dan ini program inisiatif Dinas Pendidikan Jawa Timur yang dibangun berbasis pemanfaatan lahan sekolah secara produktif dan berkelanjutan," kata Khofifah.

Menurut dia, ketahanan pangan tidak selalu membutuhkan lahan yang luas. Ruang yang tersedia di lingkungan sekolah maupun rumah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan.

"Sesungguhnya kita tidak bisa mengandalkan luasan lahan, berapa hektar lahan. Jadi, di setiap area yang ada di sekeliling institusi kita, rumah bahkan sekolah, itu sangat memungkinkan menyiapkan format ketahanan pangan," jelasnya.