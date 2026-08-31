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Ratusan Mahasiswa BEM SI Jatim Gelar Aksi di Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Ditutup

Senin, 31 Agustus 2026 – 17:02 WIB
Ratusan Mahasiswa BEM SI Jatim Gelar Aksi di Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Ditutup - JPNN.com Jatim
Ratusan mahasiswa BEM SI Jawa Timur menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya. Jalan Gubernur Suryo ditutup sementara akibat demonstrasi, Senin (31/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (31/8) sore.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mahasiswa tiba di depan Gedung Grahadi sekitar pukul 14.55 WIB.

Sekitar 200 mahasiswa kemudian menggelar aksi dengan duduk melingkar di badan jalan. Mereka juga melakukan aksi simbolik, teatrikal, serta menyampaikan orasi secara bergantian.

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Para peserta aksi tampak mengenakan pakaian serba hitam dengan pita berwarna kuning yang melingkar di lengan.

Sejumlah tulisan juga terlihat dibuat menggunakan kapur di badan jalan. Massa turut membentangkan sejumlah spanduk yang menghadap ke arah Gedung Negara Grahadi.

Sementara itu, aparat keamanan melakukan penjagaan ketat di sekitar kompleks Gedung Grahadi.

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Pagar pembatas berupa kawat berduri dipasang memanjang di depan kompleks gedung untuk membatasi massa aksi dengan area Gedung Negara Grahadi.

Aksi tersebut juga berdampak terhadap arus lalu lintas. Jalan Gubernur Suryo untuk sementara ditutup sehingga kendaraan tidak dapat melintas di ruas jalan depan Gedung Grahadi.

Ratusan mahasiswa BEM SI Jawa Timur menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya. Jalan Gubernur Suryo ditutup sementara akibat demonstrasi.
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TAGS   BEM SI Jatim demo mahasiswa demo surabaya Gedung Negara Grahadi demo surabaya hari ini

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