Gus Yusuf: Muktamar Telah Selesai, Saatnya Kembali Guyub Membesarkan NU

jatim.jpnn.com, JOMBANG - KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf menyerukan seluruh elemen Nahdlatul Ulama (NU) kembali guyub setelah Muktamar Ke-35 NU menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Gus Yusuf menyampaikan ucapan selamat kepada Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Kikin yang mendapat amanah memimpin PBNU.

"Selamat kepada Kiai Mif dan Gus Kikin. Amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga marwah jam'iyah, merawat persatuan, serta membawa NU makin kuat dan bermanfaat untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan," kata Gus Yusuf kepada wartawan di Jombang, Senin (31/8).

Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, tersebut mengajak seluruh Nahdliyin menerima hasil Muktamar Ke-35 NU dengan hati lapang.

Menurut Gus Yusuf, berbagai perbedaan pandangan dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan muktamar harus diakhiri dengan semangat persaudaraan.

"Muktamar telah selesai, tidak boleh ada lagi kubu-kubuan. Saatnya kembali guyub, menyatukan seluruh kekuatan dan bekerja bersama untuk membesarkan NU," ujarnya.

Gus Yusuf juga menegaskan akan tetap berkhidmat untuk NU dalam kondisi dan posisi apa pun, baik melalui jalur struktural maupun kultural.

Menurut dia, pengabdian kepada NU tidak ditentukan oleh jabatan, tetapi oleh ketulusan, kerja nyata, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.