Presiden Prabowo Terima KartaNu Saat Tutup Muktamar ke-35 NU

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KartaNu), ketika menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU, Senin (31/8).

Prabowo tampak mengenakan setelan kemeja putih serta celana dan peci hitam, ketika menghadiri acara di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Lalu, Prabowo diminta maju ke depan panggung untuk menerima KartaNu. Rais Aam PBNU masa khidmah 2026-2027, KH Miftachul Akhyar yang menyerahkannya secara langsung.

Prabowo membaca sejenak KartaNu itu dan menyapa Ketua PBNU masa khidmah 2026-2031 KH Abdul Hakim Mahfudz, Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf dan KH Yahya Cholil Staquf.

“Saya terkesan, saya memenuhi janji saya, karena saya dapat telepon beberapa hari lalu berita dari Gus Yahya, kartu anggota sudah ada,” ucap Prabowo ketika memberikan pidato.

Makanya saya datang, saya datang karena janji harus dipegang, begitu saya dapat saya putuskan saya hadir, terima kasih ini suatu kehormatan bagi saya,” imbuh dia.

Prabowo pun membaca kembali tulisan yang ada di KartaNu miliknya di atas panggung. Dia melihat keterangan dalam kartu tersebut merupakan untuk anggota seumur hidup.

“Dan ini, di sini luar biasa lagi, di bawahnya disebut anggota seumur hidup. Ini luar biasa ini dan ini saya buka ya, yang kita pimpin, sistim yang kita pimpin kita sudah memilih demokrasi,” ujarnya. (mcr23/jpnn)